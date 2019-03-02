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  2 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Огромный паук впервые поймал и съел опоссума на глазах ученых

CA-NEWS (CA) -  Паука-птицееда, пожирающего опоссума, впервые сняли на видео. Об этом сообщает издание National Geographic.

Биологи из университета Мичигана заметили птицееда в джунглях Перу, когда он уже схватил добычу. Опоссум вяло сопротивлялся около 30 секунд, после чего перестал подавать признаки жизни. По словам очевидцев, паук был величиной с тарелку (примерно 30 сантиметров),

«Мы увидели, как большой тарантул забрался на опоссума, — рассказывает биолог Майкл Грандлер. — Опоссум слабо сопротивлялся и затих через полминуты».

Исследователи отмечают, что это не единственный подобный случай. Так, в Южной Америке и Австралии пауки нередко питаются змеями, мышами и птицами. Также известны случаи, когда пауки охотились на рыбу. Считается, что охота на более крупных животных дополняет их рацион, состоящий в основном из насекомых. Однако масштабы этой охоты могут быть недооценены, считают ученые.

«Удивительно большое количество мелких позвоночных в Амазонии, очевидно, гибнет из-за членистоногих, таких, как большие пауки и многоножки», — говорят они.

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