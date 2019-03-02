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  2 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Шарофиддин Гадоев вернулся из Таджикистана в Европу

CA-NEWS (TJ) -  Шарофиддин Гадоев, экс-глава оппозиционной «Группы 24» (запрещено в Таджикистане), вылетел сегодня ночью из Душанбе во Франкфурт.

Как сообщает Радио Озоди, со ссылкой на некоторых членов таджикской оппозиции за рубежом, утром 2 марта Шарофиддин Гадоев прилетел во Франкфурт, и как предполагается, отправится в Голландию, где ране ему было предоставлено политическое убежище.

Отмечается, что в аэропорту Франкфурта Ш.Гадоева встретили представители МИД Голландии. Официальные власти Таджикистана, пока не сообщают, на самом ли деле Ш.Гадоев вылетел из Душанбе во Франкфурт.

Предполагается, что в ближайшие дни Шарофиддин Гадоев сделает заявление, связанное со своим пребыванием в Таджикистане.

Как пишет Озоди, представители таджикской оппозиции за рубежом считают, что Шарофиддин Гадоев был освобожден и отправлен в Европу благодаря вмешательству ряда международных организаций и при посредничестве посольств европейских стран в РТ.

Шарофиддин Гадоев, один из ярых критиков властей Таджикистана, который, несколько последних лет проживал в Европе, 15 февраля «неожиданно» появился в Душанбе.

МВД Таджикистана опубликовало тогда сообщение о добровольном возвращении Шарофиддина Гадоева на родину, и даже распространило видеоролик, где Ш.Гадоев является в отделение милиции и раскаивается.

Но представители таджикской оппозиции за рубежом и некоторые международные организации утверждали тогда, что Шарофиддин Гадоев был похищен в Москве 14 февраля и отправлен в Таджикистан.

В сети было выложено видеообращение Ш.Гадоева, где оппозиционер заявляет, что если вдруг он «добровольно» окажется в Таджикистане, то это не будет правдой, так, как у него нет таких планов.

Тем временем в социальных сетях появились видео и фото, посадки Ш.Гадоева в самолет из Душанбе на Франкфурт и в аэропорту Франкфурта.

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