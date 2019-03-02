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  2 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан примет участие в создании коридора Каспий – Черное море

CA-NEWS (TM) -  Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов примет участие во встрече c министрами иностранных дел Азербайджана, Грузии и Румынии в Бухаресте. На встрече будет обсуждаться проект создания международного транспортного коридора Каспийское море – Черное море, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Соответствующее распоряжение подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Мероприятие состоится 3-5 марта.

Министры обсудят ряд вопросов наращивания грузоперевозок через порты Туркменбаши, Баку, Поти, Батуми и Констанца, развития в этой области сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с Евросоюзом. Еще вопросом станет создание четырехсторонней рабочей комиссии по реализации данного проекта.

Мередов высоко оценил значение мультимодального транспортного коридора Каспийское море –Черное море. По результатам встречи в Бухаресте планируется принять итоговый документ – Бухарестскую декларацию.

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