Комитет женщин Узбекистана взял под защиту девушку, пострадавшую от насилия китайского мужа

CA-NEWS (UZ) - В начале февраля в социальных сетях появилось видео девушки из Узбекистана, которая вышла замуж за гражданина Китайской Народной Республики и переехала в эту страну. Она загрузила видеообращение с просьбой, чтобы ей помогли вернуться на Родину. Узнав о ситуации, Комитет женщин Узбекистана начал изучать ситуацию, сообщается на странице комитета в соцсетях.

Выяснилось, 20 летняя девушка родом из Наманганской области. Она познакомилась с будущем мужем китайцем в посредничестве женщины по имени Наргиза из Узбекистана. Позже она по собственному желанию решила выйти замуж за возлюбленного. В сентябре она законно заключила брак. В начале их жизнь была спокойна, но позже она узнала, что муж и ранее был женат на узбечке. А после переезда в Китай, она узнала, что у мужа есть еще и гражданская жена китаянка. После чего желание жить с мужем у нее пропало совсем. Выяснилось, что мужчина женился на Саиде по желанию его матери, которая очень хотела иметь невестку из Узбекистана. Саида заявила мужу, что хочет вернуться в Узбекистан. Но муж из-за своей матери не хотел отпускать ее, и начал преследовать и насиловать Саиду различными способами.

Узнав об этом инциденте Комитет женщин при поддержке Министерства иностранных дел и посольства Узбекистана в Китае смог вернуть девушку на Родину. Она сейчас дома. В Комитете с ней работают психологи. Поскольку она не получала диплом о выпуске колледжа, ей помогут с этим и обеспечат постоянной работой.

Комитет взял под свой контроль и ее семью. У матери Саиды больное сердце, в связи с чем она нигде не работает, и в семье нет кормильца. Комитет также помог ее матери получить ордер для оздоровления. Пятилетнему братишке помогут с устройством в дошкольное образовательное учреждение, отметили в ведомстве.