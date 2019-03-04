Аскар Мамин распределил обязанности между своими заместителями

CA-NEWS (KZ) - Глава Правительства РК Аскар Мамин подписал распоряжение "О распределении обязанностей между премьер-министром, заместителями премьер-министра и руководителем канцелярии премьер-министра РК", сообщается на сайте главы Правительства.

"В ведении премьер-министра – стратегические вопросы экономической, финансовой, фискальной и таможенной политики, государственного бюджета, вопросы межгосударственных отношений и международного сотрудничества, привлечения иностранных инвестиций и улучшения инвестиционного климата, обороны и правопорядка, развития нефтегазового сектора, управления государственными активами. В круг обязанностей также входят вопросы оборонно-промышленного комплекса, космической деятельности, туризма, связи, цифровизации отраслей и развития цифровой экономики, реализации административной реформы государственных органов и другие", – говорится в распоряжении.

Согласно этому документу, в ведении первого заместителя премьера Алихана Смаилова находятся вопросы финансового сектора, макроэкономической политики, бюджетной, налоговой, торговой и таможенной политики, системы государственного планирования, развития малого и среднего предпринимательства.

"В компетенцию Алихана Смаилова входят также вопросы развития государственно-частного партнерства, включая вопросы концессий, регулирования естественных монополий, развития конкуренции и защиты прав потребителей, тарифной политики и другие", – сообщается на сайте премьера.

Заместитель премьер-министра Гульшара Абдыкаликова курирует сферы образования и науки, здравоохранения, социальной политики и модернизации, занятости, взаимодействия государства и гражданского общества, государственной молодежной и семейной политики, модернизации общественного сознания, обеспечения межконфессионального и межэтнического согласия, развития культуры и спорта и другие.

"Заместитель премьер-министра Женис Касымбек координирует вопросы оперативного управления экономикой и региональной политики, развития транспортной инфраструктуры и логистики, строительства и модернизации жилищно-коммунального хозяйства, развития энергосбережения и повышения энергоэффективности возобновляемых источников энергии, угольной промышленности, атомной промышленности и ядерной энергетики", – отмечается в распоряжении Аскара Мамина.

В круг обязанностей Жениса Касымбека также входят вопросы развития промышленности, инноваций, технического регулирования, электроэнергетики, геологии и недропользования, нефтехимии и экспортного контроля, золотодобывающей отрасли, реализации государственной политики по увеличению доли казахстанского содержания при закупках товаров, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работы, подготовки и прохождения отопительных сезонов и другие.

"Руководитель канцелярии премьер-министра Дархан Калетаев ответственен за вопросы информационно-аналитического, правового, организационного, протокольного, документационного, материально-технического и иного обеспечения деятельности премьер-министра и Правительства", – сообщается в документе.

Дархан Калетаев также будет заниматься координацией деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке решений Правительства и организации их исполнения, по вопросам соблюдения государственной и исполнительской дисциплины, защиты государственных секретов и обеспечения информационной безопасности.

25 февраля Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил новый состав Правительства во главе с премьер-министром Аскаром Маминым.