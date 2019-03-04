В Туркменистане составляют списки участников мартовских добровольно-принудительных культмассовых мероприятий

CA-NEWS (TM) - В государственных учреждениях, на предприятиях, а также высших учебных заведениях Ашхабада начали составлять списки работников и студентов, которым предстоит добровольно-принудительно участвовать в планируемых в марте культмассовых мероприятиях – чаре.

«В нашей организации есть список так называемых «участников чаре», которые каждый месяц участвуют в различных мероприятиях. Этот список обычно состоит из 50 человек. Они в течение всего месяца должны участвовать на мероприятиях», - рассказал работник Министерства железнодорожного транспорта Туркменистана, говоривший с корреспондентом Радио Азатлык на условиях анонимности.

По его словам, в эти дни идёт подготовка к мероприятиям, приуроченным к весеннему конному пробегу и празднику Новруз, даются указания и собираются деньги.

О подготовке и составлении списков рассказал и один из преподавателей Туркменского государственного архитектурно-строительного института.

«Я во главе 10 студентов должен буду участвовать в качестве зрителя на конных бегах, которые будут проходить в конце недели в Конноспортивном комплексе Ашхабада. Хотя официальные мероприятия начинаются в 9:00 утра, нам необходимо будет в 6 часов утра быть в указанном месте. Студенты должны быть в учебных формах. После этого нас заберут на автобусах в конный комплекс», - рассказал Азатлыку преподаватель, беседовавший на условиях анонимности.

Он вспомнил прошлогоднюю ситуацию и отметив, что участие в мероприятиях являются «настоящим испытанием».

- Тебе нельзя отлучаться от того места, куда тебя поставили. На первые ряды сажают старейшин, за ними студентов, а потом государственных работников. Если тебе нужно отойти по нужде, надо попросить разрешения у сотрудников служб безопасности, которые следят за ситуацией. Еда, вода это вообще не предусмотрено».

По его словам, официальные конноспортивные мероприятия продолжаются до 12:00 дня. Но зрители, привезённые на специальных автобусах, теперь должные добираться своим ходом.

Тем временем среди бюджетных работников и студентов вузов начали составлять списки участников мероприятий, приуроченных к празднику Новруз, который будет отмечаться 21 марта. Кроме этого, начали собирать денежные средства для белых юрт которые будут установлены на так называемой площади «Nowruz ýaýlasy» (Долина Новруза).

«Всем организациям, находящимся в подчинении министерств поручено поставить по одной белой юрте. Для этого в каждом учреждении собирают по 600 манатов. Сумма собираемых денег в разных организациях различается. Например, в прошлом году с моей зарплаты удержали 15 манатов, а у моей супруги, работающей в другой организации, удержали 20 манатов», - рассказал работник Министерства железнодорожного транспорта.

Президент страны Гурбангулы Бердымухамедов на правительственных совещаниях требуют проводить празднества и мероприятия на высоком организационном уровне. А вице-премьер, курирующий культуру, каждый месяц подробно отчитывается об осуществлении ежемесячных мероприятиях, а также подготовительных к ним работах. Вместе с тем, общественность не информируют о том, сколько государственных денег было потрачено и сколько людей испытывают трудности в связи с этими мероприятиями.

Напомним, что Бердымухамедов, в целях пропаганды достижений и продолжения проведения различных церемоний и праздников, утвердил план мероприятий на 2019 год.