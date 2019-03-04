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  4 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Как проходит карнавальный сезон в Европе

CA-NEWS (CA) -  Сезон карнавалов в Европе в самом разгаре. И тон ему, по традиции задаёт, пожалуй, самый знаменитый - венецианский, сообщает Euronews.

По площади Святого Марка в роскошных нарядах и масках прогуливались синьоры и синьориты. А в небе парили мифические существа. "Полёт орла" в этом году исполнила итальянская конькобежка Арианна Фонтана.

По улицам портового хорватского города Риеки парадным маршем прошли армии летучих мышей, ежей и кроликов. Костюмированное шествие собрало свыше 10 тысяч участников.

Весело и шумно прошёл маскарад в швейцарском городке Беллинцоне у подножия Альп. Название ежегодного мероприятия - "Рабадан", что в переводе означает "шум".

Толпы ряженых собрались на главной площади Дюнкерка на севере Франции, чтобы стать свидетелями традиционного метания селёдки с болкона мэрии. Так подаётся сигнал о том, что праздник начался.

В небольшом городке Ласе, что в испанской Галисии, прошёл старинный карнавал по мотивам языческих, древнеримских и греческих традиций. Главные действующие лица - "пеликейрос" - персонажи, скрывающие лица за внушительных размеров масками.

Зажигательные ритмы португальской музыки, красочные костюмы, отточенные движения танцующих трупп... Сотни коллективов сразились за звание самых оригинальных на ежегодном карнавале, проходящем в Фуншале на острове Мадейра.

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