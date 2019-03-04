Из-за торнадо в США погибли десятки человек

CA-NEWS (CA) - В результате двух торнадо в округе Ли штата Алабама погибли не менее 22 человек, сообщает местное издание WSFA со ссылкой на шерифа округа Джея Джонса в воскресенье, 3 марта.

Некоторые люди пока числятся пропавшими без вести, несколько человек госпитализированы с тяжелыми травмами, сказал Джонс.

Медицинский центр восточной Алабамы сообщил, что принял более 40 пострадавших от торнадо пациентов и ожидает принять еще больше, некоторые направляются в соседние больницы.

Во всем штате Алабама объявлен режим чрезвычайного положения, несколько десятков тысяч человек остались без света, все школы округа Ли 4 марта будут закрыты.