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  4 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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По количеству суицидов подростков Монголия занимает 20-е место

CA-NEWS (MNG) -  Монголия занимает 20-е место в мире по количеству суицидов, совершаемых подростками в возрасте 14-17 лет. Об этом сообщила психолог Института прикладной психологии Б.Номин. По словам психолога причины суицидов и попыток их совершения разные, но выделить можно следующие: родители детей в возрасте 14-17 лет, считая их уже взрослыми и самостоятельными, снижают своё внимание, передает Монголия Сейчас.

В отношении самих подростков, ощущается недостаточность самовыражения, существует недопонимание между детьми и их родителями, отсутствуют тёплые, доверительные отношения, недостаточно времени уделяется общению и, наоборот, родители усиливают контроль, снижая при этом внимание и заботу. Что касается детей, то в большинстве случаев у современных детей снижена способность разрешения проблем и борьбы с ними.

Поэтому неважно, русские или монгольские дети, но все они проходят через этапы взросления и жизненные трудности. Наш сайт призывает всех родителей, вне зависимости от национальности, социального статуса и вероисповедания дарить своим детям любовь, заботу и внимание. Тогда в будущем наши дети вырастут спокойными, уверенными в себе людьми и уже не будут подвергаться каким-либо негативным сторонним воздействиям. Давайте же любить своих детей и дарить им истинную родительскую заботу и внимание!

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