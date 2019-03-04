МИД РК: Всех казахстанцев, застрявших в Индии, вывезли на родину

CA-NEWS (KZ) - Все казахстанцы, которые не смогли вылететь на родину из-за обострения отношений между Индией и Пакистаном, вернулись домой, сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров в кулуарах Мажилиса Парламента, передает informburo.kz.



"На сегодня все граждане Казахстана, которые не смогли вылететь 28 февраля, 1 и 2 марта, уже вернулись. "Эйр Астана" с сегодняшнего дня продолжает рейсы в штатном режиме. В случае возникновения внештатных ситуаций просим обращаться в посольство, где работает оперативный штаб", – сказал Айбек Смадияров.

В воскресенье из Дели вывезли оставшихся пассажиров "Эйр Астаны". Среди более чем 300 человек 68 – это граждане Казахстана. Сегодня в штатном режиме запланированы ещё два рейса в Астану и Алматы из Дели. Они летят по расписанию.

Айбек Смадияров подчеркнул, что что ни один казахстанец не прерывал свой отдых досрочно.

1 марта посол РК в Дели Булат Сарсенбаев сообщил, что 304 пассажира ожидают вылета в Казахстан из Индии. Рейсы авиакомпании "Эйр Астана" задержали либо отменили из-за закрытия воздушного пространства над Пакистаном для всех международных полётов. Воздушное пространство Пакистана остаётся закрытым.

Рейсы в Индию и обратно будут выполняться по альтернативному маршруту с посадкой для дозаправки в королевстве Оман.