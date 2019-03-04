Администрация Ташкента призвала имамов к предотвращению многоженства

CA-NEWS (UZ) - Администрация Ташкента призвала имамов к предотвращению многожёнства в стране.

В Ташкенте 1 марта в здании «Центра молодежи» состоялась встреча с главными имамами и заместителями главных имамов столицы.

Как сообщила пресс-служба администрации Ташкента, в ходе встрече речь шла о состоянии столичных мечетей, также столичные власти призвали имамов оказывать помощь гражданам, сбившемся с правильного пути, и правильно расходовать денежные средства, поступающие в мечети от верующих.

Кроме того, на встрече с имамами столицы был поднят вопрос о распространенности многоженства в узбекском обществе. Администрация Ташкента призвала имамов к предотвращению данного явления.

​Имамов столицы призвали не заключать никах (шариатский брак) без свидетельства из ЗАГСа.

По официальным данным, в настоящее время в Ташкенте действуют 119 мечетей.