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  4 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Администрация Ташкента призвала имамов к предотвращению многоженства

CA-NEWS (UZ) -  Администрация Ташкента призвала имамов к предотвращению многожёнства в стране.

В Ташкенте 1 марта в здании «Центра молодежи» состоялась встреча с главными имамами и заместителями главных имамов столицы.

Как сообщила пресс-служба администрации Ташкента, в ходе встрече речь шла о состоянии столичных мечетей, также столичные власти призвали имамов оказывать помощь гражданам, сбившемся с правильного пути, и правильно расходовать денежные средства, поступающие в мечети от верующих.

Кроме того, на встрече с имамами столицы был поднят вопрос о распространенности многоженства в узбекском обществе. Администрация Ташкента призвала имамов к предотвращению данного явления.

​Имамов столицы призвали не заключать никах (шариатский брак) без свидетельства из ЗАГСа.

По официальным данным, в настоящее время в Ташкенте действуют 119 мечетей.

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