Таджикистан заинтересован в получении от ЕС новых торговых преференций

CA-NEWS (TJ) - Власти Таджикистана заявили о заинтересованности получить от Европейского Союза новые преференции в торговле. В ответ на запрос Душанбе о получении односторонних тарифных преференций в рамках Генеральной системы преференций плюс (GSP+), группа специалистов ЕС прибыла в Таджикистан.

Они ознакомятся с проводимыми в стране политическими и социально-экономическими реформами, сообщила на своей странице в фейсбуке посол Европейского Союза в Таджикистане Мэрилин Йоcефсон 1 марта.

В настоящее время Таджикистан пользуется базовой Генеральной системой преференций (GSP), согласно которой страна может экспортировать в ЕС 3000 товарных позиций без таможенных пошлин и 3200 товарных позиций – по сниженным ставкам. Если ЕС предоставит Таджикистану тарифные преференции в рамках GSP+, то это позволит стране получить беспошлинный доступ по более чем 6200 товарным позициям на европейский рынок.

Кинга Малиновска, сотрудник департамента по связям с общественности Еврокомиссии, 28 февраля сообщила, что для получения дополнительных преференций GSP+ установлено несколько условий. «Страна должна рассматриваться как уязвимая с точки зрения ее размера или ограниченной диверсификации ее экспорта и она должна ратифицировать и эффективно выполнять 27 международных конвенций (16 – в области прав человека и основных трудовых стандартов и 11 – в области охраны окружающей среды и эффективного управления). Власти должны, в частности, ратифицировать конвенции о запрете применения пыток, о недопущении геноцида, о защите прав ребенка, о защите свободы слова и проведении митингов и собраний, обеспечить независимость судебной системы…», - сказала Малиновска.

​Манучехр Насриддинов, глава компании Oro Isfara, которая специализируется на оптовой продаже cухофруктов, орехов и зернобобовых, говорит, что у них имеется опыт сотрудничества с компаниями Нидерландов и Бельгии. По его словам, внедрение международных стандартов — обязательный шаг для продвижения продукции на международном рынке. «Произведенную продукцию стало легче продавать, имея подтверждение ее высокого качества и безопасности», - говорит он.

​Если ЕС предоставит Таджикистану тарифные преференции в рамках GSP+, то какие продукции мade in Tajikistan могут появится на европейском рынке. По словам местных экономистов, список экспортируемых Таджикистаном товаров в страны ЕС не велик, однако свободный доступ к рынкам Европы поможет реанимировать малый и средний бизнес Таджикистана, а также покончить с зависимостью от рынков России и Казахстана.