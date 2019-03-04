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  4 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане намерены заняться ремонтом старой ГЭС в Мары

CA-NEWS (TM) -  На заседании Кабмина 1 марта президент Гурбангулы Бердымухамедов разрешил вице-премьеру Дадебаю Амангелдиеву закупить дополнительное оборудование и запасные части для Марыйской ГЭС, что позволит в два раза повысить ее мощность, передает Хроники Туркменистана.

Речь идет о гидроэлектростанции, построенной в 1973 году, расчетная мощность которой составляет 1250 МВт.

Согласно данным, представленным вице-премьером, сейчас станция производит 650 МВт электричества, а после ремонта ожидается, что мощность повысится до 1000-1200 МВт.

Как сообщает госинформагентство ТДХ, тендер на проведение ремонтных работ выиграла турецкая Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Напомним, что в сентябре 2018 года в Мары была открыта комбинированная парогазовая электростанция, функционирующая на основе координированного управления с Марыйской ГЭС. Ее мощность составляет 1574 МВт.

Туркменистан активно инвестирует в производство электроэнергии, намереваясь в дальнейшем экспортировать ее за рубеж.

«Производство электроэнергии во всем мире считается одним из самых прибыльных производств», – цитирует главу государства ТДХ.

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