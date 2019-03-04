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  4 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Врач в Узбекистане получил отпускные более $8 тысяч за 34 года работы

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане врачу Х.Каюмову выплатили 68,9 млн сумов (более $8 тысяч) за неиспользованные отпуска в течение 34 лет, сообщает пресс-служба Федерации Профсоюзов Узбекистана.

Сообщается, что 1978 года Х.Каюмов работал врачом-патологоанотомом в патологоанатомическом бюро Джиззакской области и в 2018 году заключенный трудовой договор с ним был прекращён. Но, при прекращении трудового договора работнику не была выплачена сумма денежной компенсации за все неиспользованные ежегодные основные и дополнительные отпуска.

Х.Каюмов обратился с заявлением в профсоюзы об оказании практической помощи по взысканию с работодателя денежной компенсации.

В защиту интересов гражданина Х.Каюмова Джиззакским областным объединением профсоюзных организаций было подано исковое заявление в Джиззакский межрайонный суд по гражданским делам.

По итогам разбирательства в суде было вынесено решение о выплате за все неиспользованные отпуска, что составило 34 года, сумму в размере 68 миллионов 941 тысяч 44 сумов ($8,2 тыс) в пользу работника с работодателя.

Согласно статье 151 Трудового кодекса Республики Узбекистан, при расторжении трудового договора работнику выплачивается компенсация за все неиспользованные основные и дополнительные отпуска, отметили в Федерации профсоюзов.

"Однако встречаются случаи, когда некоторые работодатели выплачивают компенсацию за неиспользованный отпуск за последние 3 года, когда расторгается трудовой договор. Это противоречит трудовому законодательству", - отмечается в официальном сообщении.

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