УзА сообщило, что девятиклассник умер не от насилия одноклассников, а из-за «собственной неосторожности»

CA-NEWS (UZ) - Национальное агентство УзА опровергает сообщение о том, что ученик 9-го класса в 17-ой школе Ферганской области умер, потому что одноклассники заставили его проглотить химическое вещество.

Ученик 9-го класса 17-й школы в Фергане Сардор Абдумаликов был доставлен родителями в больницу 15 февраля в 22:30 часов после того, как он из-за невнимательности выпил неизвестное лекарство, сообщило 3 марта УзА.

Следственная группа районной прокуратуры провела предварительное расследование по данному инциденту.

«В ходе проведённого расследования выяснилось, что несовершеннолетний С.Абдумаликов выпил по неосторожности неизвестное лекарство, достав его их шкафа в своём доме, после того, как у него заболела голова. После этого у него заболел живот и он сказал об этом родителям. Те доставили его в больницу. Он ни с кем не ссорился в этот день, ни с членами семьи, ни с одноклассниками. И выпил лекарство не в отместку кому-либо, и не имел обиды на кого-либо», - пишет УзА.

Состояние Сардора Абдумаликов, который проходил лечение под наблюдением врачей в течении десяти дней, начало улучшаться, но 26 февраля его здоровье внезапно ухудшилось и он умер в районной больнице. Для определения причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что в селе Укчи, Узбекистанского района Ферганской области учениц 9-класса школе № 17 скончалась 16 февраля после того, как он проглотил химическое вещество.

Источники сообщали, что одноклассниги умершего вынудили его проглотить химическое вещество, предположительно - карбид.

Учитель школы № 17 на условиях анонимности рассказал, что администрация школы «пытается замять этот инцидент».