Президент Монголии открыл встречу участников проекта «Стратегия единой региональной сети северо-восточной Азии»

CA-NEWS (MNG) - 1 марта в Улан-Баторе началась встреча участников проекта “Стратегия единой региональной сети северо-восточной Азии”, которая проходит под покровительством президента Монголии Х.Баттулга. Глава государства открыл встречу и выступил с речью, сообщает Montsame.



Целю этого проекта является создание единой энергетической сети пяти стран расположенных в северо-восточной Азии: Монголия, КНР, РФ, Япония и Республика Корея.

После своего выступления глава государства выслушал доклад директора по вопросам сотрудничества Международного агентства по вознобляемым источникам энергии Гурбуза Гонулы под названием “Новый мир, переход на новую энергетическую сеть и геополитика”

Встреча продолжалась обсуждениями вопросов о тенденциях стран северо-восточной Азии и позициях экспертов.