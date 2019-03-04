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  4 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Пакистан продлил запрет на полеты в своем воздушном пространстве

CA-NEWS (CA) -  Авиавласти Пакистана приняли решение продлить запрет на полет в воздушном пространстве страны еще на сутки.

Об этом говорится в уведомлении международной системы извещений для авиаперсонала NOTAM (NOtice To AirMen), опубликованном в понедельник на сайте Управления гражданской авиации Пакистана, сообщает ТАСС.

"Пакистанское воздушное пространство останется закрытым до 8:00 UTC (11:00 мск - прим. ТАСС) 5 марта 2019 года", - говорится в уведомлении.

Между тем четыре аэропорта страны по-прежнему смогут принимать и отправлять коммерческие рейсы в ограниченном режиме. Это воздушные гавани в Пешаваре, Кветте, Карачи, Исламабаде. Соответствующее разрешение они получили с 1 марта, и в актуальном NOTAM присутствует подтверждение о соответствующем режиме работы для этих аэропортов.

Воздушное пространство Пакистана было объявлено временно закрытым по соображениям безопасности 27 февраля из-за напряженности с Индией. Причиной конфликтной ситуации между Нью-Дели и Исламабадом стало нападение 14 февраля в Джамму и Кашмире на колонну индийских военных, которое унесло жизни 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя экстремистская группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда").

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