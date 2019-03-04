Индия и Пакистан обменялись минометными ударами в Кашмире

CA-NEWS (CA) - Индийские и пакистанские военные утром 4 марта обстреляли позиции друг друга в регионе Кашмир, сообщил официальный представитель Минобороны Индии подполковник Девендер Ананд.

"Сегодня около трех часов утра пакистанская армия без причин нарушила режим прекращения огня, совершив обстрел по сектору Акнур. Наши военные открыли ответный огонь. Перестрелка прекратилась примерно в 06:30", — цитирует его слова РИА Новости.

Атака велась с применением стрелкового оружия и минометов, отметили в Минобороны. О возможных жертвах и пострадавших не сообщается.

Все образовательные учреждения в пяти километрах от линии контроля остаются закрытыми.

Обострение ситуации в регионе

В последнее время обстановка в Кашмире — регионе, на который претендуют Индия и Пакистан, — существенно обострилась.

Причиной стала атака смертника, который 14 февраля подорвал себя рядом с колонной индийской военизированной полиции. Погибли 45 человек. Ответственность за убийства взяла на себя исламистская группировка "Джаиш-е-Мухаммад".

Индия обвинила Пакистан в поддержке террористических формирований.

Инцидент осложнил и без того напряженные отношения между Нью-Дели и Исламабадом, вновь поставив регион на грань военного конфликта.

Международное сообщество обеспокоено ухудшением отношений между двумя ядерными державами и призывает стороны к сдержанности.