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  4 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент лично откроет ледовый комплекс Humo Arena в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) -  В столице Узбекистана 15 марта текущего года будет торжественно открыт ледовый комплекс Humo Arena. В церемонии открытия примет участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщили местные СМИ.

На мероприятие приглашены члены правительства и парламента Узбекистана, областные руководители, представители общественных организаций, научные и культурные деятели, спортсмены .

Строительство ледового дворца в стране было инициировано президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым в рамках программы поддержки, реализации потенциала молодого поколения на 2017-2021 годы.

Строительство комплекса было начато в конце января 2017 года. Здесь будут созданы условия для занятия хоккеем, фигурным катанием, шорт-треком, керлингом, проведения соревнований по баскетболу, волейболу, футзалу, курашу, боксу, фехтованию, таэквондо и другим видам спорта.

Главная арена будет вмещать 12500 человек и будет использована для хоккейных матчей. Вместимость в качестве концертного зала - 10000 зрителей.

Малая арена вместимостью 300 мест будет служить тренировочной хоккейной ареной.

На территории комплекса будут размещены спортивный музей, крытая детская площадка, тренажерные залы, пункты общественного питания, магазин спортивного инвентаря и другие объекты.

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