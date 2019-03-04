Рустам Эмомали избран членом Исполкома Олимпийского совета Азии

CA-NEWS (TJ) - Президент Федерации футбола Таджикистана Рустам Эмомали избран членом Исполнительного комитета Олимпийского совета Азии (Olympic Council of Asia).

В Бангкоке состоялась 38-я Генеральная Ассамблея Олимпийского Совета Азии (ОСА), где прошли выборы руководящего состава, Исполнительного комитета и представителей постоянных комиссий на период 2019-2022 годы.

Как сообщает пресс-служба ФФТ, единогласным решением членов Олимпийского совета Азии президентом ОСА на новый четырехлетний срок вновь избран шейх Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабах из Кувейта.

Президент Федерации футбола Таджикистана Рустам Эмомали вошел в новый состав Исполнительного комитета Олимпийского совета Азии. Ранее в предыдущем цикле президент ФФТ был членом комитета по международным отношениям ОСА.

Таджикистан на прошедшей Генеральной Ассамблее ОСА в Бангкоке представляли вице-президент Национального олимпийского комитета страны Ахтам Абдуллозода и генеральный секретарь НОК РТ Мухаммадшо Абдуллозода.

Напомним, что Олимпийский совет Азии – это международная олимпийская организация, включающая в настоящее время 45 национальных олимпийских комитетов Азии. Штаб-квартира ОСА расположена в Кувейте.