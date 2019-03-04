В Астане арестовали генерального директора Дворца мира и согласия

CA-NEWS (KZ) - В Астане арестован генеральный директор столичного Дворца мира и согласия Адиль Арын, сообщает пресс-служба суда.

Решением суда он взят под стражу до 26 апреля.

"В отношении Адиля Арына 1980 года рождения специализированный межрайонный следственный суд Астаны избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца до 26 апреля 2019 года", – сообщили в пресс-службе столичного суда.

В суде не уточнили, по какой статье, в чём подозревается Адиль Арын.