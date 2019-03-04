РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Астане арестовали генерального директора Дворца мира и согласия

CA-NEWS (KZ) -  В Астане арестован генеральный директор столичного Дворца мира и согласия Адиль Арын, сообщает пресс-служба суда.

Решением суда он взят под стражу до 26 апреля.

"В отношении Адиля Арына 1980 года рождения специализированный межрайонный следственный суд Астаны избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца до 26 апреля 2019 года", – сообщили в пресс-службе столичного суда.

В суде не уточнили, по какой статье, в чём подозревается Адиль Арын.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Самолет из Ташкента выкатился за пределы взлётной полосы в Пулково
  • В Туркменистане начали выращивать бананы
  • Трамп поздравил SpaceX с запуском к МКС новейшего корабля Dragon-2
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×