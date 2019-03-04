Министр горнорудной отрасли Монголии посетил Лондон с рабочим визитом

CA-NEWS (MNG) - Делегация во главе с министром горнорудной отрасли и тяжелой промышленности Монголии Д. Сумъяабазаром посетила с рабочим визитом Лондон с 28 февраля по 2 марта, передает Montsame.



В ходе визита министр Д. Сумъяабазар встретился с представителями правительства Великобритании и международных организаций в Лондоне, в том числе с государственным министром торговли и экспорта баронессой Роной Фэрхэд, исполнительным директором Лондонской фондовой биржи Дэвидом Швиммером, вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития А. Пиллу, директором дивизиона меди и алмазов компании Rio Tinto Арно Суаром.

Министр также провел встречи с представителями инвестиционных банков и фондов, таких как ‘JP Morgan’, ‘Jefferies’, ‘Bank of America Merrill Lynch’ и ‘Sturgeon Capital’.

На встречах министр Д. Сумъяабазар сообщил, что Монголия продолжает создавать новые благоприятные условия для инвестирования в свою горнодобывающую и тяжелую промышленность. Представив обновленную информацию о подготовке к размещению до 30 процентов акций госкомпании "Эрдэнэс Таван Толгой" на международных биржах, министр Д.Сумъяабазар обменялся мнениями по данному проекту.