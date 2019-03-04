Эмомали Рахмон сменил секретаря Совбеза и помощника президента по вопросам национальной безопасности

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон своим Указом освободил Абдурахима Каххорова от должности секретаря Совета безопасности страны в связи с уходом на пенсию.

Как сообщает пресс-служба главы государства, также в связи с уходом на пенсию Шерали Хайруллоев освобожден от должности Помощника президента РТ по вопросам национальной безопасности.

Махмадали Ватанзода освобожден от должности Помощника президента по правовым вопросам и назначен секретарем Совета безопасности страны.

Зариф Ализода освобожден от должности Уполномоченного по правам человека и назначен помощником президента по правовым вопросам

Новым Уполномоченным по правам человека в республике Таджикистан назначен Умед Бобозода ранее занимавшего должность советника аппарата помощника президента по правовым вопросам.

Постановлением правительства Иброхим Раджабзода освобожден от должности первого заместителя директора – главного инженера Государственного учреждения «Дирекция по зоне затопления Рогунской ГЭС» в связи с уходом на пенсию.