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  4 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МИД Узбекистана встретился с талибами в Катаре

CA-NEWS (UZ) -  Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов в Дохе 3 марта встретился с главой делегации движения "Талибан" Барадаром Ахундом и обсудил с ним процесс мирного афганского урегулирования, а также оказание экономической помощи Афганистану, сообщил представитель талибов Забиулла Муджахид.

В переговорах в Катаре также участвовал спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматилла Иргашев, говорится в заявлении талибов для СМИ.

Делегация Узбекистана заявила о своей готовности сотрудничать ради мира в Афганистане и продолжать работу по оказанию помощи в экономическом секторе страны, говорится в сообщении.

Представители Ташкента также заявили, что Узбекистан "не желает вмешиваться во внутренние дела Афганистана", передает Интерфакс.

Б.Ахунд со своей стороны заявил, что талибы приветствуют усилия Узбекистана, направленные на мирное урегулирование и благодарят за экономическую поддержку Афганистана.

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