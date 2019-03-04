Полиция РФ расследует убийство гражданина Узбекистана в Москве

CA-NEWS (UZ) - Правоохранители России задержали женщину, подозреваемую в убийстве мужчины на западе Москвы.

Как передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах города, инцидент произошел на западе столицы в районе Кунцево в квартире жилого дома на улице Ивана Франко.

«В квартире по указанному адресу находилась неработающая уроженка Украины 1984 года рождения, которая после употребления спиртного с приезжим из Узбекистана 1978 года рождения, во время ссоры, ударила его в грудь острым предметом», — сказано в сообщении.

Несмотря на госпитализацию, мужчина скончался. В настоящее время подозреваемая задержана. Решается вопрос о возбуждении в отношении нее уголовного дела.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве подтвердили задержание подозреваемой сотрудниками полиции.