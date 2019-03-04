РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии выбрали самое лучшее госучреждение 2018 года

CA-NEWS (MNG) -  В Монголии 1 марта состоялась церемония вручения министерству внешних связей сертификата “Лучшее госучреждение года” по итогам опроса монгольской общественности по определению “BEST OF MONGOLIA 2018” среди государственных и бизнес организаций, проводящих многостороннюю деятельность, сообщает Монголия Сейчас.

Во время церемонии Госсекретарь МИД страны Д.Даваасурэн коротко ознакомил с проделанной ведомством работой в 2018 году.

По итогам ежегодного опроса, который проводится последние семь лет, в опросе приняли участие в общей сложности 1 300 000 граждан страны и организаторами отобраны 67 организаций среди 650 претендентов.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Шавкат Мирзиёев потребовал от силовиков сбросить вес
  • Казахстан ратифицировал протокол с Россией о сотрудничестве в поставках нефти
  • США и Южная Корея объявили о новых совместных военных учениях
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×