В Монголии выбрали самое лучшее госучреждение 2018 года

CA-NEWS (MNG) - В Монголии 1 марта состоялась церемония вручения министерству внешних связей сертификата “Лучшее госучреждение года” по итогам опроса монгольской общественности по определению “BEST OF MONGOLIA 2018” среди государственных и бизнес организаций, проводящих многостороннюю деятельность, сообщает Монголия Сейчас.



Во время церемонии Госсекретарь МИД страны Д.Даваасурэн коротко ознакомил с проделанной ведомством работой в 2018 году.

По итогам ежегодного опроса, который проводится последние семь лет, в опросе приняли участие в общей сложности 1 300 000 граждан страны и организаторами отобраны 67 организаций среди 650 претендентов.