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  4 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Штормовое предупреждение объявлено в Астане и нескольких областях Казахстана

CA-NEWS (KZ) -  Штормовое предупреждение объявлено 5-7 марта в некоторых регионах Казахстана, сообщает "Казгидромет".

Так, в Астане 5-7 марта ожидаются временами низовая метель, гололед, ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

5 марта в Акмолинской области местами ожидаются метель, туман, гололед. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с, ночью порывы 23 м/с.

6-7 марта в Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, 7 марта в Павлодарской областях ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более. Местами туман, гололед, метель.

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