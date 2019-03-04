ЮНЕП: мы знаем о Луне больше, чем о глубинах океана

CA-NEWS (CA) - Знаете ли вы, что гигантский «морской дьявол» - скат манта - имеет самый большой мозг среди всех существующих рыб? Или что дюгони, которых иногда называют «морскими коровами», более тесно связаны со слонами, чем с китами или дельфинами? Существование этих и других необычных видов флоры и фауны иллюстрирует богатый, таинственный подводный мир, который мы до сих пор не до конца познали. При этом человек беспощадно эксплуатирует ценные ресурсы подводного мира, говорится на сайте ООН.



Об этом напоминают в Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) по случаю Всемирного дня дикой природы, который ежегодно отмечается 3 марта. В этом году он посвящен сохранению морских экосистем. Мировой океан содержит почти 200 тысяч идентифицированных живых видов, но реальные цифры могут исчисляться миллионами. Эксперты утверждают, что мы больше знаем о Луне, чем о глубинах океана.

В послании, посвященном этой дате, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш напомнил, что морские ресурсы имеют чрезвычайно важное значение для поддержания жизни на Земле. Так, планктон обогащает атмосферу кислородом, а другие разнообразные виды, обитающие в морской и прибрежной среде, служат источниками средств к существованию для более трех миллиардов человек.

«Сегодня флора и фауна Мирового океана подвергаются мощному воздействию разных неблагоприятных факторов — от изменения климата до загрязнения, разрушения прибрежных мест обитания и чрезмерной эксплуатации морских видов. Примерно треть популяции промысловых рыб подвергается чрезмерному лову, в опасности находятся многие другие виды - от альбатросов до черепах», - предупредил Генеральный секретарь ООН. Он призвал приложить все необходимые усилия для того, чтобы сохранить разнообразие морской фауны и флоры для будущих поколений.

Эксперты ЮНЕП напоминают, что океаны и моря покрывают две трети поверхности нашей планеты. Они обеспечивают продовольствие, энергию, воду и экономические блага для людей во всех странах – даже в тех, которые не имеют выхода к морю. Поглощая углекислый газ, океаны вносят огромный вклад в сдерживание глобального потепления. Ухудшение состояния океанов, их загрязнение представляют собой серьезную угрозу всему человечеству и препятствуют устойчивому развитию.

Одна из Целей в области устойчивого развития, четырнадцатая, направлена на сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов для устойчивого развития.