После визита Мирзиёева в Наманганской области уволен прокурор
- Узбекистан, общество
- 17:46, 04 марта 2019
- Просмотров: 1363
CA-NEWS (UZ) - Прокурор Наманганской области Улугбек Тошев покинул свой пост, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.
«В связи с допущенными недостатками в сфере обеспечения законности, ранней профилактики правонарушений, воспитании кадров прокурор Наманганской области У. Тошев снят с должности», - говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.
В свое время Улугбек Тошев был прокурором Яккасарайского района Ташкента.
Напомним, что в конце прошлой недели президент Миризёев посетил с визитом Наманганскую область. В ходе визита глава государства подверг критике деятельность прокуратуры.