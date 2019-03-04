После визита Мирзиёева в Наманганской области уволен прокурор

CA-NEWS (UZ) - Прокурор Наманганской области Улугбек Тошев покинул свой пост, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

«В связи с допущенными недостатками в сфере обеспечения законности, ранней профилактики правонарушений, воспитании кадров прокурор Наманганской области У. Тошев снят с должности», - говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.

В свое время Улугбек Тошев был прокурором Яккасарайского района Ташкента.

Напомним, что в конце прошлой недели президент Миризёев посетил с визитом Наманганскую область. В ходе визита глава государства подверг критике деятельность прокуратуры.