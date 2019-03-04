В Сирии началась операция по освобождению последней деревни, подконтрольной ИГ

CA-NEWS (CA) - Сирийские повстанцы, поддерживаемые США 3 марта начали решающее сражение за последнее поселение, находящееся в руках террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ), передает Радио Озоди.



Представитель арабо-курдского альянса «Сирийские демократические силы» (СДС) заявил, что повстанцы последние дни небольшими группами продвигались вперед, в деревню Багхуз. Это, в свою очередь, связано с тем, что вся территория была заминирована боевиками ИГ. По словам военного, вдоль улиц установлены тысячи мин.

Среди остающихся в Багхузе террористов из ИГ, количество которых определяется в "несколько сотен", в основном находятся иностранные наемники, которые укрылись в траншеях и оттуда наносят внезапные удары по силам SDF. Наступление сил SDF началось в четверг, 28 февраля.

Руководство СДС в воскресенье сообщило об освобождении почти 300 граждан Сирии, у которых «нет крови на руках» и они просто «сбились с пути», примкнув в разное время к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ). Заявление СДС было озвучено накануне завершающего этапа боёв за последний анклав ИГ на сирийской территории — деревня Багхуз в провинии Дейр-эз-Зор на востоке страны, сообщает ёт France-Presse.

Отмечается, что «амнистии» 283 бывших сторонников ИГ добивались местные суннитские племена.

В заявлении командования СДС подчёркивается, что на свободу отпущены лица, у которых «на руках нет сирийской крови» и они «не участвовали ни в каких боях». "Освобождение является жестом "сотрудничества, братства и милосердия", - заявили в СДС

Ранее сообщалось, что готовить штурм последнего оплота ИГпомогали спецназовцы из США, Франции и Великобритании. Штурм запланировали начать после того, как все мирные жители покинут населенный пункт. Курды также предоставили боевикам ИГИЛ последний шанс, чтобы сложить оружие и сдаться.

По данным СМИ, некоторые признаки указывают на то, что боевики не смогут долго обороняться, часть из них недавно попыталась уехать из города под видом мирных жителей. Кроме того, исламисты согласились обменять часть пленных на продовольствие. Предполагается, что у них также осталось мало боеприпасов.

Накануне президент США Дональд Трамп сказал, что "Исламское государство" потеряло 100% территории, ранее контролируемой в Сирии. На небольшом участке в Бахгузе остались лишь сотни боевиков, которые могут бороться за эту территорию до конца.