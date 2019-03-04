Более 40% внешнего долга Таджикистана приходится на китайский «Эксимбанк»

CA-NEWS (TJ) - Более 40% внешнего долга Таджикистана приходится на китайский «Эксимбанк», которому республика задолжала около $1,3 млрд. Это при том, что общая сумма внешнего долга страны на начало января этого года составила $2 млрд. 924,2 млн.

Как сообщили «Авеста» в министерстве финансов республики, первые китайские кредиты были предоставлены Таджикистану в 2007 году, размер которых составлял чуть более $216 млн. По итогам второго квартала прошлого года на Китай приходилось около 35% от общего размера внешнего долга республики.

В ведомстве также сообщают, что крупная сумма задолженности в размере $500 млн. образовалась за счет реализации государственных ценных бумаг на международных рынках.

Общий объем внешнего долга Таджикистана на начало текущего года составил $2 млрд. 924,2 млн. Размер внешнего долга республики по итогам прошлого года составил 38,9% к ВВП. На обслуживание внешнего долга за этот период потрачено $224 млн.

Основными кредиторами республики являются «Эксимбанк» (Китай), Всемирный банк, Азиатский и исламский банки развития, а также сравнительно небольшие задолженности имеются перед Саудовским фондом развития, Кувейтским фондом развития, Антикризисным фондом ЕврАзЭС, Францией, Германией, Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным фондом, Фондом развития Абу-Даби.

В прошлом году подписано 12 кредитных и грантовых соглашений на сумму $402,6 млн. Более $251,1 млн., или 62,5% из указанной суммы приходится на грантовые средства. Сумма кредитных средств составляет $120,2 млн.

Ранее сообщалось, что свыше $776 млн. внешних заимствований планирует привлечь правительство Таджикистана в ближайшие три года.

Эти средства планируется направить на развитие приоритетных направлений национальной экономики, в том числе транспортные коммуникации – 43 проекта, сельское хозяйство и мелиорация – 10, энергетика и промышленность – 27, здравоохранения -5 и другое.

На вышеназванную сумму подразумевается реализовать 134 проектов, часть из которых находится на стадии реализации.

По данным Минфина, эти средства будут привлекаться у международных финансовых институтов и фондов. Кредитные средства будут льготными, а срок их погашения составит 20-40 лет. Процентная ставка кредитов составит 0,75%-2% годовых.