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  5 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане учитель, избивший ученика до комы, приговорён к 2,8 годам ограничения свободы

CA-NEWS (UZ) -  Учитель школы-интерната в Боготском районе Хорезмской области был наказан после того, как избил ученика до состояния комы.

По словам хорезмского журналиста Давлатназара Рузметова, тренер по спорту Джуманазар Рузметов Хазараспским районным судом признан виновным в совершении преступления, указанного в пункте 1 статьи 104 Уголовного кодекса Узбекистана. Согласно приговору суда, тренер приговорен к двум годам и восьми месяцам ограничения свободы.

По словам секретаря районного суда, Джуманазар Рузметов, избивший своего ученика, был признан виновным в умышленном нанесении телесных повреждений, опасных для жизни.

Как сообщили близкие ученика, ученик 5-го класса Бобоназар Худойназаров, после избиения 20 сентября 2018 года впал в кому и пришёл в себя только через три месяца.

11-летний Бобоназар Худойназаров в настоящее время продолжает лечение дома.

1 октября прокуратура Боготского района Хорезмской области сообщила, что взяла под контроль дело об избиении 36-летним тренером ученика 5-го класса во время урока.

Родители, проживающие в Боготском районе в махалле Бука, отдали своего ребенка в классе дзю-до специальной спортивной школы-интерната в сентябре прошлого года.

По данным Генеральной прокуратуры, «мальчик впал в кому утром в 4 часа 21 сентября 2018 года».

Журналист Давлатназар Рузметов сказал, что, хотя местные чиновники пытались замять инцидент, но дело дошло до суда. "22 сентября отец ребенка обратился к начальнику районного отдела милиции, где 20 сентября 2018 года ученик 5-го класса национальной специализированной школы-интерната Бобоназар Худойназаров был избит учителем спорта Джуманазаром Рузметовым. Когда я 24 сентября спросил в милиции, мне ответили, что расследование ещё не началось.

Только после того, как журналист Давлатназар Рузметов встретился с председателем Хорезмского областного спортивного комитета Шакиром Мадаминовым и заместителем хокима по делам молодежи Санатбеком Салаевым, мальчику начали лечение со стороны нейрохирургов.

Однако уголовное дело против учителя, избившего ученика, было возбуждено только через восемь дней.

В ходе проверки выяснилось, что избиение детей в спортивной школе-интернате было систематическим явлением.

Местный журналист Рузимбай Хасан говорит, что детей избивают не только в этом районе, но и во всех школах области.

Во время беседы районного прокурора Алишера Рузметова с глазу на глаз с учениками спортшколы, все они сообщили ему, что получали от учителей.

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