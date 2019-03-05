Таджикский оппозиционер Ш.Гадоев был похищен и избит, - Human Rights Watch

CA-NEWS (TJ) - Шарофиддин Гадоев, один из лидеров таджикской оппозиции в изгнании, подтвердил, что был похищен в Москве и насильственно вывезен на родину, заявил исследователь проблем Центральной Азии в Human Rights Watch Стив Свердлов.

В беседе с ним таджикский оппозиционер признался, что в Таджикистане ежедневно подвергался угрозам со стороны сотрудников спецслужб и правоохранительных органов. Освобождение Шарофиддина Гадоева – заслуга сотрудников дипмиссий Нидерландов и Германии в Москве и Душанбе, - отметил исследователь HRW.

«Human Rights Watch приветствует освобождение Гадоева и его возвращение в Нидерланды, где ему предоставлено убежище. Мы проведем специальное расследование по факту похищения и экстрадиции Гадоева. Сейчас нам очевидно, что он был похищен в Москве и избит по дороге в аэропорт и во время полета в Душанбе. HRW расследует нарушение прав таджикского оппозиционера со стороны ФСБ, ГРУ, МВД России, а также со стороны ГКНБ и МВД Таджикистана», - заявил 4 марта Стив Свердлов.

15 февраля МВД Таджикистана заявило, что Гадоев добровольно вернулся на родину. Однако представители оппозиции и международные правозащитные организации, как например, Human Rights Watch, заявили, что 14 февраля Гадоев был задержан властями Москвы и был вывезен насильно рейсом 1223 «Сомон Эйр» в Душанбе. Спустя две недели власти Таджикистана освободили оппозиционера. Шарофиддин Гадоев прибыл из Душанбе в немецкий город Франкфурт утром 2 марта рейсом авиакомпании "Сомон Эйр".

​«Гадоев был амнистирован Генеральной прокуратурой Таджикистана, после чего у него появилась возможность вернуться в Европу», - завил 4 марта пресс-секретарь МВД Таджикистана Умарджони Эмомали. Властями Таджикистана в отношении Шарофиддина Гадоевв, который с 2012 года находился в розыске, было возбуждено уголовное дело по ст. 289 ч. 1 (Контрабанда) и ст. 340 ч. 2 (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов) УК Республики Таджикистан.

Исследователь проблем Центральной Азии в Human Rights Watch Стив Свердлов говорит, что накануне у него с Гадоевым был краткий телефонный разговор. Как следует из этого разговора, 14 февраля Шарофиддин Гадоев в Москве встретился с российскими чиновниками. После беседы ему была назначена вторая встреча – 15 февраля. «Гадоев говорит, что после встречи его встретили в отеле сотрудники российских спецслужб. Однако по дороге перед ними остановился минивэн, из которого вышли люди в форме спецслужб, заставили его сесть в их машину и отвезли в московский аэропорт Домодедово», -говорит Свердлов. Гадоев рассказал правозащитнику, что в аэропорту его избили. По словам Свердлова, после того, как задержанный выкрикнул, что он – Шарофиддин Гадоев, его рот заклеили скотчем и посадили в самолет. «Гадоев также рассказал, что побои продолжались, и когда самолет прилетел в Душанбе, его одежда была вся в крови», - отметил Свердлов.

​В Душанбе Гадоева сразу отвезли на беседу с Шохрухом Саидовым, начальником управления уголовного розыска МВД РТ. На второй день в одной из дач было записано его телеобращение. Потом Гадоева отвезли в Фархорский район, где проживают его мать и родственники. После возвращения из Фархора в Душанбе его допрашивали в различных структурах.»Гадоев говорит, что он все время находился под контролем и постоянно ему угрожали – то убийством, то пожизненным заключением», - говорил Стив Свердлов.

Шарофиддин Гадоев возглавлял "Группу 24" в 2015-2016 годах после убийства в Стамбуле ее основателя Умарали Кувватова в марте 2015 года. "Группа 24" состояла из представителей таджикской оппозиции в эмиграции и запрещена в Таджикистане как экстремистское движение. После раскола в движении, Гадоев, который жил в Нидерландах, основал новое движение – «Реформа и развитие Таджикистана».