Запущено регулярное автобусное сообщение Ташкент-Астана-Ташкент

CA-NEWS (UZ) - ООО «Uzautotrans Service» и предприятие «KazAvtoTrans» совместно запустили регулярное международное автобусное сообщение между Ташкентом и Астаной.

Как сообщают местные СМИ, расстояние от этого маршрута составляет 1646 км, длительность - 27 часов 30 минут, стоимость 312 тысяч сумов ($37).

С 10 марта по данному маршруту планируется осуществлять по одному рейсу ежедневно, а затем увеличить количество рейсов до 4 в день.

В СМИ особо отмечается, что данному автобусное сообщение по этому маршруту запущено согласно указу президента Шавката Мирзиёева «О мерах по обеспечению безопасности граждан Республики Узбекистан во время их выезда на транспорте за пределы республики для осуществления временной трудовой деятельности», подписанным 5 марта прошлого года.