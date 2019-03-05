Студент Ферганского политехнического института найден повешенным во дворе вуза

CA-NEWS (UZ) - Утром 4 марта второкурсник Ферганского политехнического института был найден повешенным на абрикосовом дереве в саду на территории вуза. Источник говорит, что причиной трагедии стало то, что студент не смог оплатить контракт за обучение, сообщает centralasian.org.



По словам осведомленного подробностями случившегося источника, второкурсник Ферганского политехнического института повесился ночью 3 марта.

– Он повесился на абрикосовом дереве, которое растет в саду на территории вуза. Охранник вуза обнаружил его тело утром 4 апреля и сообщил об этом руководству института, – говорит источник.

Руководство Ферганского политехнического института подтвердило информацию о самоубийстве второкурсника.

–​ Студент был 1995 года рождения. Он учился в строительном отделении, по направлению «Геодезия, картография и кадастр». Утром 4 марта узнали о его смерти и до сих пор находимся в состоянии шока, – сказал представитель администрации вуза.

По словам источника, причиной трагедии стало то, что студент не смог оплатить контракт за обучение.

– Предположительно, причиной такого шага стало то, что ректор, декан и куратор жестко требовали от него оплатить контракт. Студент находился в состоянии шока, так как у его семьи были проблемы с деньгами. Это привело к тому, что все в институте начали ругать его и требовать оплатить контракт. Я удивляюсь, почему руководство вуза не дало ему возможности найти эти деньги? Ведь сейчас только март месяц. Я уверен, он бы смог найти деньги и оплатить учебу, – говорит собеседник.

Однако руководство Ферганского политехнического института опровергло эти обвинения.

– Этот студент действительно не смог оплатить контракт. Но, насколько нам известно, его родители были обеспеченными людьми, у них не было проблем с деньгами. Поэтому обвинения в том, что причиной его самоубийства стало отсутствие денег за оплату контракта, далеки от истины. Пока мы не можем назвать эти причины, потому что они и нам неизвестны, – сказал представитель администрации вуза.

Он добавил, что расследованием самоубийства студента занимается Ферганская городская прокуратура.

В последние месяцы наше радио сообщили о ряде случаев самоубийств среди школьников и учащихся колледжей в Узбекистане. Однако истинные причины подобных суицидов до сих пор остаются неизвестны.​