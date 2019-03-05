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  5 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Стала известна причина ареста директора Дворца мира и согласия

CA-NEWS (KZ) -  Стали известны подробности задержания генерального директора столичного Дворца мира и согласия. Адиля Арына подозревают в хищении 21 миллиона тенге при проведении госзакупок, передает телеканал КТК.

По версии следствия, Арын приобретал товары по завышенной стоимости. А помогал ему в этом начальник отдела все того же Дворца мира и согласия. По информации ряда СМИ, попались они на покупке LED-экрана. Его оценили почти в 33 миллиона тенге, тогда как поставщику перечислили всего 11 с половиной.

Руководителем "Пирамиды" Адиль Арын стал в 2016. Судя по публикациям в соцсетях, задержанный вел бурную светскую жизнь: посещал конкурсы красоты, фотографировался со звездами спорта и шоу-бизнеса. Также отличился стремительным карьерным ростом. Успел поработать руководителем "Казахфильма", помощником депутата Сената. Также в прошлом занимал должность замглавы столичного департамента внутренней политики.

Ботагоз Баянова, пресс-секретарь суда г. Астаны:

- Специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в отношении подозреваемого Арын Адиль Сеилханулы меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, то есть до 26 апреля 2019 года.

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