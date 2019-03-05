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  5 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Forbes назвал имя самой богатой женщины в мире

CA-NEWS (CA) -  Франсуаза Беттанкур-Майерс - наследница косметической империи L'Oreal, семья которой владеет 33 процентами акций компании, - самая богатая в мире женщина. Об этом сообщило издание Forbes, анонсируя скорый выпуск рейтинга миллиардеров.

Сообщается, что владелица L’Oreal за 2018 год стала богаче на 7,1 млрд долларов. Капитал женщины вырос, прежде всего, благодаря повышению цен на акции компании. Также отмечается, что Бетанкур-Майерс и ее ближайшие родственники владеют 33% косметической корпорации.

До Франсуазы рейтинг среди женщин возглавляла ее мать Лилиан Беттанкур, дочь основателя компании. Она скончалась в возрасте 94 лет осенью 2017 года. Франсуазе сейчас 65 лет.

Вторым по размеру среди богатых женщин в мире стало состояние дочери основателя ретейлера Walmart Элис Уолтон. Третье место заняла Жаклин Марс, внучка основателя американской кондитерской компании Mars.

В списке самых богатых людей мира Франсуаза Беттанкур Майерс занимает 15-е место.

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