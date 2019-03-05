Поезд и Land Cruiser столкнулись в Карагандинской области

CA-NEWS (KZ) - В Карагандинской области на железнодорожном переезде произошло столкновение автомобиля Land Cruiser и поезда, передает Zakon.kz со ссылкой на АО "КТЖ-Грузовые перевозки".

ЧП произошло 3 марта в 5 часов 40 минут на охраняемом переезде при исправно работающей переездной сигнализации на участке Караганда – Сороковая. Машинист поезда применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния предотвратить наезд не удалось. Пострадавших нет.

По предварительным данным, водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения, выехал на железнодорожные пути перед близко идущим составом.

С начала текущего года произошло три случая столкновения на переездах по вине водителей автомобилей. В 2018 году по аналогичной причине зафиксировано 10 ДТП на железной дороге.

Согласно ПДД РК, водители транспортных средств могут пересекать железнодорожные пути только по железнодорожным переездам, уступая дорогу поезду (локомотиву, дрезине). При подъезде к железнодорожному переезду водитель обязан руководствоваться требованиями дорожных знаков, светофоров, разметки, положением шлагбаума и указаниями дежурного по переезду, и, кроме того, убедиться в отсутствии приближающегося поезда (локомотива, дрезины).

Запрещается выезжать на переезд при закрытом или начинающем закрываться шлагбауме (независимо от сигнала светофора), при запрещающем сигнале светофора (независимо от положения или наличия шлагбаума), при запрещающем сигнале дежурного по переезду.

Кроме того, запрещается переезжать железнодорожные пути вне железнодорожных переездов, объезжать с выездом на полосу встречного движения стоящие перед переездом транспортные средства, самовольно открывать шлагбаум. В случаях, когда движение через переезд запрещено, водитель должен остановиться у стоп-линии, знака 2.5 "Движение без остановки запрещено" или светофора, если их нет - у границы железнодорожного переезда.