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  5 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Лидер оппозиции Х.Гуайдо вернулся в Венесуэлу

CA-NEWS (CA) -  Венесуэльский оппозиционер Хуан Гуайдо в понедельник, 4 марта, вернулся на родину. Прибыв в аэропорт Майкетия, расположенный в 40 километрах от столицы страны, Каракаса, Гуайдо заявил, что продолжит кампанию, направленную против режима главы Венесуэлы Николаса Мадуро. Чуть позже на своей странице в микроблоге Twitter он сообщил, что успешно прошел паспортный контроль, передает Deutsche Welle.

За прошедшие полторы недели Хуан Гуайдо посетил Аргентину, Бразилию, Парагвай и другие страны Южной Америки. При этом он неоднократно выступал перед публикой, требуя открыть границы Венесуэлы для поставок гуманитарной помощи и призывая венесуэльских военных перейти на сторону оппозиции.

Ранее Николас Мадуро заявил, что Гуайдо будет задержан, если попытается въехать в страну. "Гуайдо не может просто так уезжать и приезжать. Органы правосудия запретили ему покидать страну", - подчеркнул Мадуро в интервью американскому телеканалу ABC.

Вице-президент США Майк Пенс, комментируя ситуацию, заявил в микроблоге Twitter, что безопасное возвращение Гуайдо в Венесуэлу исключительно важно для США. "Любое проявление насилия, угрозы или попытки запугивания недопустимы и будут встречены быстрой реакцией. Мир наблюдает: временному президенту Гуайдо должны дать возможность безопасно возвратиться в Венесуэлу", - написал он.

В знак солидарности с Гуайдона улицы Каракаса и ряда других городов Венесуэлы 4 марта вышли тысячи его сторонников.

Председатель парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо 23 января объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. На данный момент его признали таковым более 50 государств в мире, включая Германию, США и ряд стран Латинской Америки.

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