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  5 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Открылась сессия высшего законодательного органа Китая

CA-NEWS (CA) -  Сессия высшего законодательного органа КНР — Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва — открылась в Доме народных собраний в Пекине, сообщает «РИА Новости».

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян зачитает перед делегатами доклад по итогам работы китайского правительства в 2018 году и обозначит основные задачи для государства на 2019 год.

Порядка 3 тыс. депутатов должны будут в течение 10 дней рассмотреть и принять важнейшие предложения и решения, которые определят развитие Китая на ближайший год. Они также проголосуют по целому ряду новых законопроектов.

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