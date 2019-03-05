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  5 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Редкие фотографии: женщины Монголии в конце 19-го века

CA-NEWS (MNG) -  В канун Международного женского дня ARD представляет фотографии монголок из каталога ”Монголы II" серии "Монголы", подготовленного директором Института истории и археологии С.Чулуун.

Эти фотографии из российского Института истории и материальной культуры, расположенного в Санкт-Петербурге и являются частью частной коллекции Г.И. Боровко. Григорий Боровко был исследователем, который работал в Монголии между 1925 и 1926 годами.

Эти фотографии никогда не были представлены публике и впервые были опубликованы в историческом каталоге "Монголы-II", вышедшем как на русском, так и на монгольском языках.

Большинство дат фотографий неизвестны. По мнению исследователей, эти фотографии относятся к концу 19 века.

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