Президент Туркменистана завершил работу над новой книгой о лошадях, которую писал полтора года

CA-NEWS (TM) - 3 марта, после осмотра Олимпийского городка, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направился в Ахалтекинский конный комплекс, где, как передает госинформагентство ТДХ, завершил работу над новой книгой, посвященной коням – «Atda wepa-da bar, sapa-da» («У коня есть и преданность, и веселье»).

Как сообщает издание, книга президента станет подарком народу по случаю Национального праздника туркменского скакуна (он отмечается каждое последнее воскресенье апреля).

В труде главы государства рассказывается о своеобразных характерных чертах «райских» скакунов, особенностях строения тела, являющихся «признаками чистокровного ахалтекинского коня».

Глава государства также «повидал жеребенка по имени Ровач, которому надел на шею аладжа (национальный амулет), сделанную матерью Огулабат-эдже и совершил с ним прогулку», пишет издание.

Отметим, что посвященное лошадям произведение президент пишет второй год.

Ранее президент Бердымухамедов уже трижды публиковал книги об ахалтекинских конях: «Ахалтекинец — наша гордость и слава» (2008), «Полет небесных скакунов» (2011), «Стремительная поступь скакуна» (2015).