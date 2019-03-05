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  5 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Общественный совет составил список «неприкасаемых» объектов Ташкента

CA-NEWS (UZ) -  Общественный совет при хокимияте Ташкента составил список из 100 зданий и объектов, которые хранят исторический облик столицы и могут быть включены в список культурного наследия.

Как сообщается Telegram-канале общественного совета, активисты надеются, что первый список предполагаемых объектов будет оперативно рассмотрен и дополнит Государственный кадастр объектов культурного наследия Узбекистана.

«Позже мы будем полагаться на общественную помощь в определении исторических и культурных зданий в городе ... Составив полный список, мы можем внести достойный вклад в сохранение истории Ташкента», - пишут активисты общественного совета жителям Ташкента.

В список вошли Ташкентские куранты, мост через канал Анхор у летней площадки дворца «Туркистон», Ташкентский государственный университет узбекского языка и литературы (бывший Педагогический институт), Ташкентский дом фотографии, Республиканский интернациональный культурный центр, здания Центрального телеграфа, министерств юстиции и здравоохранения и ряд жилых домов, представляющих архитектурную и историческую ценность

Для рассмотрения будет собираться специальная комиссия, которая оценит объекты согласно правилам и критериям законодательства.

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