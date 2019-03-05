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  5 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Британская королевская семья начала борьбу с интернет-троллями

CA-NEWS (CA) -  Британская королевская семья опубликовала правила для пользователей своих каналов в социальных сетях, в которых подписчиков просят быть добрыми и предупреждают о возможных действиях полиции. На эти меры королевская семья пошла из-за большого количества оскорбительных комментариев в адрес беременной жены принца Гарри Меган Маркл и супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон, сообщает Reuters.

"Эти правила призваны помочь создать безопасную среду во всех социальных сетях, в которых есть страницы у королевской семьи, Кларенс-хауса и Кенсингтонского дворца. Наша задача в соцсетях - создать обстановку, в которой наши подписчики могут спокойно участвовать в дискуссиях, оставлять комментарии, задавать вопросы и выступать с предложениями. Мы просим всех, кто просматривает наши страницы, проявлять вежливость, доброту и уважение", - говорится в заявлении британской королевской семьи, опубликованном на ее сайте.

Согласно новым правилам, комментарии не должны быть оскорбительными, грубыми, содержать угроз и непристойностей. Иначе модераторы будут их удалять, а в крайнем случае обращаться в полицию.

Сообщается, что за новостными лентами королевской семьи Великобритании следят 3,87 млн аккаунтов.

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