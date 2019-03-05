Самые высокие зарплаты в Узбекистане у представителей автомобильного бизнеса - $4 тыс.

CA-NEWS (UZ) - Компания HeadHunter Узбекистан подготовила обзор о востребованных профессиях и высоких зарплатах в республике за 2018 год.

Согласно данным исследования, самой высокооплачиваемой профессиональной областью прошлого года в Узбекистане является «Автомобильный бизнес». Максимальный размер заработной платы составляет 33 568 880,80 сум (около $4 тыс). В данной профессиональной области популярны специализации – продажа, автозапчасти, сервисное обслуживание.

На втором месте с максимальным окладом в 20 799 852,71 сум ($2,5 тыс) расположились профессиональные области «Высший менеджмент» и «Производство».

Замыкают тройку лидеров специалисты из профессиональной области «Добыча сырья». В данной профессиональной области популярны специализации – руда, инженер, геологоразведка. Максимальный размер заработной платы составляет 18 154 500,00 сум ($2 тыс).

Самыми востребованными профессиональными областями для работодателей, по мнению компании, являются: «Продажи», «Медицина и фармацевтика», «Информационные технологии, интернет, телеком», «Маркетинг, реклама, PR» и «Административный персонал».