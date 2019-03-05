В.Путин подписал указ о приостановлении выполнения договора с США о ликвидации ракет

CA-NEWS (CA) - 4 марта Владимир Путин подписал указ о приостановлении Российской Федерацией выполнения договора с США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности, сообщается на сайте Кремля.

"Исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением Соединёнными Штатами Америки своих обязательств по Договору между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности от 8 декабря 1987 года постановляю... приостановить выполнение договора... до устранения Соединёнными Штатами Америки допущенных ими нарушений обязательств по названному договору или до прекращения его действия", – говорится в тексте указа.

1 февраля администрация США объявила, что приостанавливает участие в договоре с 2 февраля, а через шесть месяцев выйдет из него, если Россия не вернётся к его соблюдению. В ответ Владимир Путин пообещал зеркальный выход.