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  5 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Отрубивший топором ногу своей жены житель Таджикистана приговорен к 8 годам

CA-NEWS (TJ) -  Житель города Турсунзаде, 56-летний Мухаммади Тошев в состоянии алкогольного опьянения в средине октября прошлого года топором отрубил левую ногу своей жены 33-летней Гулбахор Умаровой.

От сильного удара нанесенный топором нога женщины отделилась от тела, сообщает пресс-центр Генпрокуратуры Таджикистана.

В отношении Тошева было возбуждено уголовное дело по статье 110 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК Таджикистана.

Судом города Турсунзаде Мухаммади Тошев приговорен к восьми годам лишения свободы, он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

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