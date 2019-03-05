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  5 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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США лишат Турцию и Индию торговых преференций

CA-NEWS (CA) -  США собираются вывести Турцию из-под действия программы, которая позволяла ввозить ряд товаров этой страны беспошлинно, сообщает Reuters со ссылкой на американское Торгпредство. Турция более не нуждается в торговых преимуществах, поскольку «в достаточной мере экономически развита», посчитали там.

Тем временем президент США Дональд Трамп объявил, что завершает льготную программу для Индии, в рамках которой товары из этой страны на сумму $5,6 млрд ввозились беспошлинно.

«После переговоров США с властями Индии я не получил гарантий того, что доступ на индийский рынок для нас будет справедливым и в соответствующих объемах»,— сказал ранее Трамп Конгрессу.

ГСП - это государственная программа, которая дает торговым партнерам Вашингтона, отвечающим определенным критериям, право на беспошлинные поставки в США широкого круга своих товаров. В 2017 году беспошлинный экспорт Индии в США в рамках ГСП составил более $5,6 млрд (лидер среди участников данной программы), Турции - $1,66 млрд.

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