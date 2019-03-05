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  5 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Что президент Казахстана советует иностранным туристам

CA-NEWS (KZ) -  В беседе с иностранными журналистами президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал ряд советов иностранным туристам, впервые приехавшим в страну.

Вырезка из интервью размещена на странице Телерадиокомплекса Президента РК в instagram:

- Первое, что я предложил бы - посмотреть наши великие горы. Взять на плечо рюкзак, одеть кроссовки и пойти в горы. Летом это будет прекрасно. Будет (прим.: турист) стоять на зеленых холмах, а впереди будут снежные горы. Зимой он увидит белое безмолвие. Кругом белый снег, тепло и солнце. И хотел бы, чтобы он ночью постоял в горах и увидел насколько звезды близко, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Во-вторых, он предложил бы поехать в степь и посмотреть там на огромное небо.

- И третье. Я зашел бы в юрту и поел там национальное блюдо бешбармак, и выпил чашку кумыса. Бешбармак - это ритуал. Когда вы садитесь за стол, сначала подают вам чай, человек готовит желудок. Когда Марко Поло впервые проходил через наши степи в Китайскую империю, он оставил запись: "В 12 часов ночи казахи легли ужинать". Потому что высоких столов нет, там на подушках лежат. Почему 12 часов, пока пригонят скотину, пока успокоят, пока подоят, проходит большое время. Идет мерная беседа обо всем. Неплохая жизнь вообще-то. Далека от всех стрессов цивилизации, - отметил глава Казахстана.

И четвертое, что он рекомендует иностранным туристам - это сесть на лошадь, и целый день ехать по степи.

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