А.Мамин: Новые дороги в Казахстане сократят расходы бизнеса на 15%, снизится и цена для потребителя

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на заседании Правительства поручил ускорить разработку госпрограммы по ремонту и строительству дорог "Нурлы жол" на 2020-2025 годы, сообщает informburo.kz.

Первая очередь программы завершается в этом году. С 2015 года построено и реконструировано 8 000 километров автодорог. Важнейшим результатом программы "Нурлы жол", по словам Мамина, станет повышение качества жизни населения.

"Строительство новых дорог уменьшит расходы бизнеса на перевозку грузов минимум на 15%. Это скажется на окончательной цене для потребителя", – отметил премьер-министр.

Аскар Мамин поручил презентовать новый проект концепции "Нурлы жол" в марте. Принять её рассчитывают в декабре 2019 года.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр ещё раз поднял вопрос дефицита дорожного битума в пик строительного сезона.

"Для решения этой проблемы просим рассмотреть вопрос установления запрета на экспорт битумной продукции", – обратился к главе правительства Роман Скляр.

Он сообщил, что по итогам 2019 года ежегодный сбор по платным участкам дорог составит порядка 5,4 млрд тенге, в то время как на их содержание требуется только 3,2 млрд тенге. А к концу 2022 году сумма от сбора составит порядка 40 млрд тенге, что, по словам министра, позволит перейти на режим самосодержания.

Он напомнил, что к концу 2025 году в Казахстане намерены отремонтировать порядка 35 000 километров и улучшить 95% дорог местной сети.